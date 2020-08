Rio Branco-AC estreia no 2° turno do Campeonato Acreano contra o Náuas, dia 19 de agosto — Foto: Rede Amazônica Acre

O Rio Branco-AC passa por reformulação e a defesa, sem dúvidas, é um dos pilares desse processo. O zagueiro Wallison foi um dos reforços que o Estrelão contratou durante a pausa do futebol por causa da pandemia. O jogador de 31 anos chega como um dos postulantes à vaga de titular no 11 inicial do técnico João Mota.

No Acre há quase duas semanas, Wallison defendeu o América-RJ durante o primeiro semestre, no Campeonato Carioca Série B1 (2ª divisão). No currículo, o zagueiro também tem passagem pelo futebol do Catar, Oriente Médio, e já atuou em clubes como Grêmio, Goiás e América-MG. O acerto com Rio Branco-AC foi por intermédio de uma empresa que agencia jogadores, do Rio de Janeiro (RJ).

– Em comum acordo com meu empresário Sidney Ribeiro, do Rio de Janeiro também, eles fizeram uma reunião, perguntaram se eu tinha interesse de vir, fizeram as propostas, as conversas e deu tudo certo, graças a Deus, pra mim poder vir para o Rio Branco ajudar o time – afirma Wallison.

Com estava atuando no primeiro semestre, Wallison não terá dificuldades em conseguir chegar à forma física ideal antes da estreia no Campeonato Acreano.

– Só fata entender o que o professor tem pra passar pra gente, comprar a ideia do professor, porque isso é uma coisa muito importante. Ele tem uma ideia muito boa de jogo.

E essa ideia de jogo do técnico João Mota passa por todos 11 jogadores em campo. O treinador tem a missão de corrigir o sistema defensivo do Estrelão, que tomou 11 gols em apenas quatro jogos no primeiro turno.

– Eu tenho uma ideia estranha com relação a essas coisas. A defesa começa no ataque. Minha melhor defesa tem que ser o centroavante. Eu sei que isso é um pouco estranho pra vocês, mas eu não trabalho a defesa pra defender, o ataque para atacar. Não é minha forma de trabalhar. O futebol é um jogo coletivo e é através de todo coletivo, estruturado, dos quatro momentos do jogo, os cinco também, mas principalmente o jogo, as transições, o time tem que fazer tudo, todos tem que estar com a mesma ideia. Todos temos uma forma de se defender, todos temos uma forma de atacar – explica. O Rio Branco-AC estreia no segundo turno do Campeonato Acreano contra o Náuas, no dia 19 de agosto, na Arena Acreana, a partir das 17h (do Acre). O Estrelão está no grupo A, ao lado de Atlético-AC, Plácido de Castro, São Francisco e Andirá. Por Globo Esporte Acre