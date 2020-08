Com o início do segundo turno do Campeonato Acreano se aproximando, os clubes do estadual intensificam a preparação para chegar a um bom nível físico e técnico na competição. E neste sábado (8), Rio Branco-AC e Andirá fizeram o primeiro jogo-treino após o retorno das atividades das equipes.

As duas equipes se enfrentaram no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), pela manhã, e o Estrelão levou a melhor, vencendo por 1 a 0. O gol da atividade foi marcado pelo atacante Vandinho, na primeira etapa.

O Rio Branco-AC, comandado pelo técnico João Mota, iniciou o amistoso como: Bruno, William, Wallace, Mu, Chaveiro; Ângelo, Guilherme, Felipe, Chumbinho, Vandinho e Zidane.

O Andirá foi escalado inicialmente pelo técnico Paulo Alessandro com Tião, Leleco, Higor, Douglas, Rafinha; Tafarel, Marlon, Carlinhos, Tiago e Michael Paulista.

Nos segundo tempos os treinadores fizeram substituições para observar as opções disponíveis nos elencos. Os jogadores têm folga neste domingo (9), e voltam ao trabalho na segunda-feira.

Os dois times estão no grupo A do estadual, ao lado de Atlético-AC, Plácido de Castro e São Francisco. A estreia de ambos será no dia 19 de agosto. O Andirá enfrenta o Vasco-AC (grupo B), às 17h. O Rio Branco-AC encara o Náuas (grupo B), às 19h. Os jogos são no horário do Acre e estão marcados para a Arena Acreana, na capital. Por Globo Esporte Acre