Após 152 dias de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus, a bola vai voltar a rolar no Campeonato Acreano. Com o estado reclassificado para a fase amarela pelo Pacto Acre Sem Covid, nesta quarta-feira (5), a reunião realizada entre dirigentes da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e dos clubes que disputam o estadual, durante a tarde na sede da entidade, definiu o recomeço da competição para o domingo (16).

No encontro foram acordados também os protocolos que deverão ser respeitados antes das partidas. Entre os quais está acertado que os clubes serão responsáveis por bancar os testes para Covid-19 em comissões técnicas e elencos antes do início do segundo turno.

A partir do momento que o campeonato recomeçar, todos os clubes precisarão fazer testes rápidos (igA e igM) semanalmente. Esses testes serão bancados pela FFAC.

Além dos cuidados básicos como uso de máscara facial antes de entrar em campo, uso de álcool gel, os clubes devem chegar duas horas antes do início dos jogos para a realização dos testes rápidos em todos os membros das delegações.

Tabela do 2° turno

A FFAC divulgou a tabela completa do segundo turno do estadual. Os jogos serão três vezes por semana no estádio Florestão e na Arena Acreana, ambos em Rio Branco. A final do returno está marcada para 12 de setembro. As duas partidas da decisão do campeonato estão agendadas para os dias 15 e 23 de setembro.

A rodada de abertura terá dois confrontos no Florestão. Às 15h, o São Francisco enfrenta o Vasco-AC. A partir das 17h, o Andirá encara o Humaitá.

Regulamento

No segundo turno, os times do grupo A enfrentam os do grupo B. Ao fim da fase de classificação, primeiro e segundo colocados de cada grupo avançam à decisão do turno. O Galvez, campeão do primeiro turno, precisa vencer o segundo turno para garantir o título estadual inédito. Caso outra equipe vença o returno, a decisão para conhecer o campeão será em dois jogos.

Por Globo Esporte Acre