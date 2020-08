Vice-prefeito Carlinhos do Pelado afirma que apesar de sempre competir as eleições ao lado de Leila Galvão, desta vez caminhará com a prefeita Fernanda

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado usou um grupo de WhatsApp para fazer alguns esclarecimentos acerca de questionamento feitos por internautas a respeito do processo eleitoral deste ano e sua posição.

Em seu posicionamento, Carlinhos afirmou que até o momento é pré-candidato a vice-prefeito em uma chapa majoritária encabeçada pela prefeita Fernanda Hassem, mas que estão indo para uma conjuntura política com outros partidos e que pode acontecer de futuramento o pré-candidato a vice ser outra pessoas.

Carlinhos afirma que se futuramente ele não ser o pré-candidato a vice-prefeito, ele continuará apoiando a prefeita Fernanda Hassem pois ele têm a suas convicções políticas o que fará ele caminhar ao lado da atual gestora, e não será pre-candidato a vereador em hipótese alguma.

Carlinhos destaca que no momento em que montou o partido com o apoio dos demais membros ele, assegurou que não sairia a pré-candidato a vereador e hoje ele manterá a sua palavra e não disputara as eleições como vereador.

Quanto a pré-candidata concorrente, Leila Galvão, Carlinhos afirma que tem muito respeito por ela e que sempre esteve concorrendo as eleições ao lado dela, pois faziam parte do mesmo projeto político, porém agora ela seguiu caminhos diferente e assim Leila Galvão e Carlinhos do Pelado concorrerão as eleições de lados opostos este ano.

Áudio l

Áudio ll

Áudio lll