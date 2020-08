Assessoria – A coordenação do programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) divulgou a lista dos alunos pré-selecionados na fase estadual da edição de 2020. Dentre os quatros estudantes classificados, um é da rede pública estadual de ensino, um da rede pública federal de ensino e dois são da rede privada.

O programa é direcionado a estudantes do 1º ao 3º ano, na faixa etária de 16 a 22 anos, do ensino médio de todo o Brasil. Os participantes elaboram um projeto de lei que traga melhorias para a sociedade. Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a simulação de uma jornada parlamentar, acompanhados pelos coordenadores, em Brasília, com todas as despesas pagas.

O evento é realizado desde 2003 pela Câmara dos Deputados. No Acre, dentre os seis projetos recebidos pelo programa, foram avaliadas e selecionadas quatro propostas, que serão analisadas pela comissão nacional, e uma delas será encaminhada para a etapa nacional em Brasília. O resultado final será divulgado dia 18 de setembro. Mais informações e acesso ao resultado da pré-seleção pelo site Www2. camara.leg,br.

Os jovens participarão, durante a jornada, de atividades que se assemelham à realidade da criação de uma nova lei no Brasil. Com isso, os estudantes formarão partidos políticos, tomarão posse como deputados jovens, analisarão os projetos de lei, relatarão, debaterão e votarão os projetos em comissões em plenário.

Estudantes pré-selecionados

Nome e Escola

Gregorio Carvalho Calixto / Centro Educacional e Cultura Meta

Kassandra Gisele Rojas de Araújo / Centro Educacional e Cultura Meta

Larissa Barbosa Martins / Colégio Aplicação- Universidade

Victor Rikelmy Araújo / Escola estadual Boa União Ensino

A jornada preparatória dos selecionados, etapa seguinte do PJB, realizada a distância, está prevista para ocorrer entre outubro e novembro deste ano. Para mais informações ou dúvidas, consultar por e-mail da coordenação estadual do programa: pjb.acre@gmail.com.