O Prefeito Ilderlei Cordeiro realizou nesta sexta-feira (07) uma visita para acompanhar a 2ª e 3ª etapa da revitalização do Igarapé Preto, um dos principais cartões postais de Cruzeiro do Sul. Nestas fases foram construídos três quiosques com churrasqueira, lanchonete, mirante, grade de contenção, namoradeiras, banheiros e calçadas com acessibilidade.

A obra está prestes a ser inaugurada nos próximos dias. Toda parte de tratamento e saneamento estão sendo instaladas. O Prefeito Ilderlei destacou que os investimentos fomentam além do turismo, a parte econômica e social do município.

“É uma alegria vê essa estrutura e tudo que planejamos para nossa cidade, para receber os turistas e a população local, que é a revitalização do Igarapé Preto. Temos estrutura hoje para as famílias chegarem, fazerem sua comida, tomar banho e aproveitar o igarapé. Isso nos honra muito, pois vemos que Cruzeiro do Sul está no caminho certo com o desenvolvimento turístico, social e de atividades familiares”, destacou Cordeiro.

A obra deve receber nas próximas etapas a construção de um playgroud, campo de futebol, quiosques, restaurante, além de outros benefícios.

“Ainda tem duas à três etapas que faltam ser concluídas. São investimentos em um local que merece o carinho e respeito de todos nós”, finalizou o prefeito.