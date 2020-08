A força-tarefa que vai fazer a diferença na vida de moradores e, principalmente, de estudantes da zona rural, já está a todo vapor desde os primeiros dias de agosto. Escolas de quatro municípios acreanos, Rio Branco, Acrelândia, Senador Guiomard e Bujari estão recebendo pavimentação de tijolo no seu entorno, além da reforma no pórtico de entrada e mudanças na sinalização de trânsito.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), após ordem de serviço assinada em parceria com as prefeituras no dia 24 de julho e fazem parte da “Operação Retomada”, uma iniciativa do governo do Estado, a fim de melhorar as condições de trafegabilidade em áreas de zona rural, além de gerar empregos e recuperar a economia local pós Covid-19.

No total, serão aplicados recursos na ordem de R$ 3. 768.959,38. Oito empresas estão empregadas na execução dos serviços, o que deve gerar algo em torno de 30 empregos diretos, em cada obra.

“Esses investimentos chegam em boa hora. Todo o recurso será aplicado no estado e isso dá a empresas de menor porte a oportunidade de participarem, ajudando o Acre a sair da crise gerada pela pandemia. Além da pavimentação de tijolos, nós também faremos adaptações na acessibilidade, arrumando calçadas, sinalizações com a implantação de lombadas, placas e faixas, e melhoria do espaço físico urbanístico das unidades para quando os alunos voltarem às aulas, provavelmente já durante a época de inverno, estarem com melhores condições de trafegabilidade”, destacou o secretário.

As escolas beneficiadas com a execução dos serviços são: Alcíades Guilherme, Flor do Campo, Agnaldo Moreno, Nova Esperança I, Alto Alegre e Santo Antônio II, todas em Rio Branco. No Bujari, são as escolas Paraíso e Nova Vida. Em Senador Guiomard serão beneficiadas as escolas Bom Destino e Bela União, além da escola Santa Lúcia localizada no município de Acrelândia.