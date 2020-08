“Como ele já veio de um museu, têm alguns números que não sei se são datas, mas a gente precisa fazer isso para não dar uma outra certidão de nascimento, vamos dizer assim. É o que estamos fazendo nesse momento, estamos discutindo essas questões. O material tem importância científica para efeito de coleção” explica o paleontólogo.

Filho ressalta que o material, como a mandíbula de mastodonte, por exemplo, é uma importante fonte de estudos, teses, dissertação, e que vai ser muito bem utilizada dentro do universo de pesquisas da Ufac.

Peças ainda precisam ser catalogadas no Laboratório de Palenotologia da Ufac — Foto: Jonas Filho

“Estamos acolhendo com muita gratidão o remanejamento que foi feito para a universidade. É sempre de bom grado receber essas doações mesmo porque a doação partiu de um museu onde tem pessoas que conhecem a relevância científica do material e, provavelmente, entendeu que melhor estaria guardado essa material na universidade do que no próprio museu que tem uma outra característica”, acrescentou.

A doação, de acordo com o professor, foi foi feita ainda em dezembro do ano passado, mas, devido o recesso, e em seguida a crise de pandemia do novo coronavírus, o material ainda não teve os devidos encaminhamentos, mas já está sob a guarda da Laboratório de Paleontologia da Ufac.

A Fundação Elias Mansour (FEM) informou que está sendo feita uma mudança no acervo de arqueologia e desde 2009 eles tinham a concessão desse material, e o acervo estava junto com o material arqueológico. Com a reforma entregue em 2018, o Museu da Borracha teve uma mudança para informações digitais e, para o material não ficar guardado em arquivo, foi decidido pela doação para que possa ser utilizado pela universidade.

O museu da Borracha chegou a ficar cinco anos fechado, após reforma foi entregue em 2018. Na nova estrutura, apresentou uma exposição tecnológica sobre a história da borracha, azulejos e escadaria com os detalhes originais reestruturados, entre outros aspectos do tempo da borracha mantidos originalmente.

Além disso, a FEM informou que devido à pandemia do novo coronavírus, o espaço está com a visitação limitada, mas não está fechado.

Por Alcinete Gadelha, G1 Acre