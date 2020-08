Assessoria – O governador Gladson Cameli, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, esteve nesta sexta-feira, 7, vistoriando o andamento de diversas obras em Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Gladson Cameli visitou o trecho onde está sendo concluída a obra de pavimentação da estrada que dá acesso a Rodrigues Alves pela BR-364. Durante anos a população da região sofreu com o isolamento e as dificuldades de acesso entre este município e Cruzeiro do Sul. A obra estará pronta nos próximos dias.

“Esta obra era um sonho e isso mostra que, quando queremos, fazemos. Temos nossas dificuldades, mas estamos aí com um pacote de obras que gera empregos e aquece nossa economia nesse período de pandemia”, disse o governador.

Cameli visitou, ainda, outras obras de revitalização como o Teatro dos Náuas Alberto Loro, Ginásio Poliesportivo Alainton Negreiros, Salão de Festas Cordélia Lima, o canal do Remanso e o estádio Arena do Juruá, obras que trarão à população cruzeirense novos e revitalizados espaços no município.