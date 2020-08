Assessoria – A Fundação FCCV iniciou nesta quinta-feira (6) serviços de melhoria e manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimundo Celso Lima Verde, no bairro Remanso, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Foram realizados serviços de drenagem água dos ar condicionados, manutenção em ventiladores e postas de ferro enferrujadas, troca de lâmpadas queimadas e melhorias nas calçadas. A previsão é que as atividades nesta unidade de saúde sejam concluídas nesta segunda-feira (10).

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.