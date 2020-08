A Fundação FCCV realizou nesta quinta-feira (6) a troca e manutenção nos cabos de internet do Centro de Diagnóstico, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Nesta quinta, a melhoria já ficou evidenciada. A velocidade da conexão com a rede de internet não chegava 5 mbps (Megabits por segundo) antes da realização da troca e manutenção nos cabos. Após a realização do serviço, a velocidade quase triplicou e chegou a 14 mbps.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.