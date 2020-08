O Pré-candidato a Prefeitura de Senador Guiomard, vereador Gilson da Funerária – SD, resolveu inovar no ponta-pé inicial de sua pré-campanha, mesmo em meio a pandemia do Coronavírus, abrindo um formulário online para a participação popular na construção de seu plano de governo, para os anos de 2021 a 2024, caso eleito.

O pré-candidato explica: – Queria muito ouvir presencialmente, no entanto, não posso desobedecer os decretos, como hoje estamos constantemente conectados, nossa equipe trouxe essa ideia positiva, e a sociedade tem participado.

Na área de saúde, segundo dados do levantamento, o atendimento médico nos postos de saúde foi o campeão. Gilson explica que buscou no medico Dr. Deison, a parceria para lhe ajudar a cuidar da saúde. -Percebendo a grande deficiência do município nesta área, visando um trabalho efetivo convidei o Dr. Deison Bandeira para me ajudar nesta importante área da gestão. Ele tem feito também um levantamento, e nós vamos apresentar um plano detalhado.

Para área de infra-estrutura urbana, a comunidade de Senador Guiomard tem reclamado em relação a ruas esburacadas, falta de manutenção nas vias pavimentadas pelo ruas do povo. Para essa questão, Gilson explica que pretende fazer um mutirão por bairro, salienta que ruas que tiveram pavimento, e não tem reparos tem causado transtorno aos moradores e a própria gestão. -Uma pessoa cai em um buraco, a Prefeitura é acionada judicialmente e a bola de neve aumenta, gerando dois custos, o de reparo não realizado e o do processo judicial. Isso precisa mudar.

Prazo para sugestões

O prazo para a participação popular no plano de trabalho do Solidariedade, vai até o final do mês de agosto. Gilson disse que ao final pretende fazer um apanhado das sugestões e lançar em seu plano de governo a ser registrado perante a justiça eleitoral. Ele ainda salienta. – Não vou prometer o que não poderemos fazer.

Link para a consulta: Clique aqui e veja

Mini-perfil do pré-candidato

Gilson da Funerária, como o próprio nome diz é um empresário do ramo funerário em Senador Guiomard, atuando a 19 anos neste serviço. Casado, pai de 3 filhos. Em 2016, ele foi eleito vereador. Em 2017, elegeu-se para a Presidência da Câmara. Em 2019 foi reeleito. Foi dele a iniciativa de denunciar a existência de crimes em licitações e convênios no município para a Polícia Federal. Por autorização Judicial, Gilson participou de ações controladas junto com a Polícia Federal, que culminou com a prisão do atual Prefeito André Maia, que ainda responde inúmeros processos. Em 2019, por renúncia do vice-prefeito, assumiu a gestão municipal, permanecendo no cargo por 8 meses. Em 2020, desfiliou-se do Progressistas e se filiou ao Solidariedade, partido pelo qual deverá concorrer a Prefeitura Municipal.