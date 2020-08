A pré-candidatura a Prefeito do Delegado Sérgio Lopes e de seu Pre-vice Professor Antônio Soares, ganhou mais uma aliada. Dessa vez, quem declarou apoio foi a comerciantes e médica Dra Giliane.

Imaginando políticas públicas com enfoque no crescimento das empresas e voltadas para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade, na tarde dessa sexta-feira, Dra Giliane declarou seu apoio aos projetos políticos e planos de trabalho do Delegado Sérgio Lopes.

“Eu acompanho o trabalho do Delegado Sérgio desde quando ele chegou a nosso município, pessoa séria, honesta que nunca se corrompeu. A política em geral carece de renovação, de uma nova forma de fazer política. Portanto, não tenho dúvidas que é o melhor nome para conduzir nossa cidade nos próximos 4 anos é do Delegado Sérgio.” – relatou a doutora.

Estiveram presentes no diálogo mais dois importantes novos apoiadores Geovanna Silva e Heluidy, ambos acreditam na competência e seriedade com que o Delegado Sérgio e o Professor Soares trabalham.

“Sérgio Lopes é uma pessoa séria e trabalha com responsabilidade, por isso confiamos que ele será um bom gestor. Com essa dupla no comando de Epitaciolândia quem ganha é a população epitaciolandense” – Declarou Heluidy

Para o Pre-candidato, Delegado Sérgio Lopes, os apoios declarados movimenta a seara política fortalecendo ainda mais seu grupo que acredita e trabalha dia e noite pela mudança.

O Delegado agradeceu o apoio da médica e dos demais apoiadores e frisou que suas chegada, fortalecerá ainda mais o projeto político de melhoria para Epitaciolândia.