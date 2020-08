Em entrevista ao Programa Gabinete ada Verdade, que é apresentado pelo Jornalista Rogério Wenceslau, em plataforma de uma rede social Luziel não poupou quase ninguém. Rifado pela direção do SOLIDARIEDADE da disputa pela prefeitura da capital, o ex-diretor do IDAF, acusou o governador de abandonar os aliados que ganharam a eleição com ele.

“O governador estar indo sozinho apoiar a Socorro Neri, porque abandonou as pessoas que o apoiaram e ajudaram a derrotar o PT. Tem horas que tenho pena do Bocalon, vejo ele pedir voto sem ter a certeza de que não terá sua candidatura rifada. Creio que a senadora Mailza Gomes como presidente do Partido Progressistas, deveria expulsar o governador por infidelidade partidária”, disse.

Luziel afirmou que a candidatura de Minoru Kimpara pelo PSDB é um disfarce. “Minoru só saiu do PT, mas ideologicamente continua sendo de esquerda. Rio Branco precisa de algo novo, porque a Socorro Neri também é continuidade dos 16 anos que comandou a prefeitura de Rio Branco”, finalizou Luziel.