O delegado Bruno Coelho explicou que o homem atirou no abdômen da ex e deu um tiro na testa do namorado dela, que pegou de raspão. Não satisfeito, o suspeito ficou vigiando a casa para que os feridos não saíssem até a segunda (3).

“Conseguiu manter o pessoal na residência, ficou cercando armado. Na segunda, o pessoal conseguiu pedir socorro e a polícia teve conhecimento dos fatos. A Polícia Civil montou uma operação e pediu ajuda da Polícia Militar e fomos ao local. Chegando lá, resgatamos as vítimas, trouxemos para a cidade porque a menina estava com a bala alojada na barriga e ele entrou para dentro da mata”, acrescentou.

Na manhã de terça (4), o criminoso voltou na casa da ex e ateou fogo na residência. Decidido a ir para a cidade tentar matar o casal novamente, o homem encontrou Fábio Júnior Flores no ramal e os dois brigaram. Quando anoiteceu, o suspeito foi até a casa da vítima e deu um tiro de rifle nele.

“Segundo ele, por ter conhecimento do que ele fez, o Fábio Júnior tentou acertar ele com um terçado, não conseguiu e ele ficou com raiva do Fábio. Na terça à noite, segundo ele, resolveu voltar, sabendo que a vítima tinha uma motocicleta e estava doido para ir para Xapuri, matou o cara para se vingar e pegar a moto”, complementou.