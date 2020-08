A notícia da instalação do PROCON, foi dada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PP), que durante agenda com o governador Gladson Cameli e o Diretor Presidente do órgão Diego Rodrigues, detalharam a parceria que determinará as responsabilidades de cada um dos entes envolvido

“Quero parabenizar atitude do prefeito Ildelrei e do Governador Gladson Cameli, que tomaram uma decisão importantíssima de unir os esforços para implantação do PROCON na cidade. Aqui temos diversos problemas de relação entre consumidor e estabelecimentos empresariais, que muitas das vezes até abusam dos direitos e com o PROCON será diferente”, disse Clodoaldo.

O vereador afirmou que, muitas das vezes a população cobra do parlamento, providências que fogem de suas responsabilidades e que agora com o órgão de defesa dos diretos do consumidor, a sociedade terá um guardião de seus direitos.

“Essa é uma lei aprovada na câmara em 2009 e eu sequer era vereador, mas de lá para cá nunca teve um entendimento entre prefeitura e governo do estado, isso nos trouxe um grande prejuízo. Quero parabenizar ao prefeito Ilderlei e ao Governador Gladson cameli, que comprrenderam a importância deste órgão em nossa cidade concluiu”, Clodoaldo.

Na quarta-feira (05) o prefeito confirmou que já na próxima semana, assinatura do termo de cooperação entre governo do estado e prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, será assinado e com isso os procedimentos de implantação do PROCON será uma realidade.

Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do estado e uma das que apresenta maior abuso de poder comercial por parte de algumas empresas.