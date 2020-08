A Prefeitura de Brasiléia através da equipe técnica do CRAS – Centro de Referência e Assistência Social, realizou a entrega de kits com material de trabalho para as crianças integrantes do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Participaram da ação, a coordenadora do Programa Criança Feliz Kílvia Amaral, os visitadores sociais Fabrício Lima e Aline Soares.

A coordenadora do programa criança feliz Kilvia Amaral falou da ação e dos trabalhos realizados.

Neste momento de pandemia buscamos estratégias para não deixarmos as famílias desassistidas, as visitas estão sendo feitas de forma remota e cada visitados criou um grupo de Whatsapp para manter o contato com as famílias, beneficiadas pelo programa.

Algumas famílias não possuem aparelhos de comunicação, então continuamos com as visitas presenciais de 15 em 15 dias com todos os cuidados necessários.

Com a ação, o CRAS pretende dar continuidade às atividades do Centro mesmo em paralisação devido às medidas de isolamento social.

Nos kits, foram incluídas várias atividades para os integrantes realizarem dentro de suas casas. Além das atividades, também foram incluídos lembrancinhas para o dia dos pais.

A medida visa dar maior amparo às pessoas em vulnerabilidade social.