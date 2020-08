O governador Gladson Cameli participou nesta quinta-feira, 6, da cerimônia de entrega das homenagens aos policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Acre (2º BPM) que mais se destacaram por suas excelentes atuações no enfrentamento à criminalidade e bravura na defesa da população, no primeiro semestre deste ano.

Em sua fala, Gladson Cameli ressaltou sua profunda admiração pela coragem e determinação dos policiais militares acreanos. O gestor enfatizou, ainda, que não tem medido esforços para valorizar os servidores públicos e fortalecer as instituições do governo.

“São estes guerreiros que, verdadeiramente, vestem a camisa do Estado e estão no contato direto com a população. Por isso, eu faço questão de estar presente em eventos como este para dizer o quanto eles são importantes para o Acre. Cabe a mim diminuir as dificuldades e facilitar o trabalho deles. Sou conhecedor da luta dos nossos policiais e tenho me empenhado ao máximo para que possamos garantir melhores condições de trabalho e valorizá-los cada vez mais”, afirmou Gladson.

Foram reconhecidos como Destaques Operacionais do 2º BPM os seguintes policiais militares: 1º sargento Aldemir das Chagas Araújo, 3º sargento Fabrício de Melo Vieira e o cabo Ricardo Souza da Silva. Além da entrega de placas, os profissionais receberam camisas comemorativas pelos bons serviços prestados em prol da Segurança Pública. Na mesma solenidade, o coronel da reserva e ex-comandante-geral da PMAC, Romário Célio Barbosa Gonçalves, foi homenageado por ter sido o primeiro comandante do batalhão.

“Temos feito um trabalho muito forte junto às comunidades para coibir a prática de crimes, como apreensão de armas de fogo e drogas. É muito gratificante receber essa homenagem em reconhecimento aos policiais que estão na linha de frente combatendo a criminalidade”, ressaltou o cabo Ricardo Souza.

Responsável pelo policiamento urbano e rural do Segundo Distrito de Rio Branco, a área de atuação do batalhão abrange cerca de 43 bairros, onde vivem mais de 120 mil pessoas. Os resultados apresentados pelo 2º BPM estão entre os melhores e mais expressivos da Polícia Militar acreana.

“Somente este ano, 117 armas de fogo e mais de 1,5 mil munições foram apreendidas, além da recuperação de 115 veículos roubados. Comparativamente, temos o batalhão mais operacional do Acre”, observou major Edvan da Silva Rogério, comandante da unidade militar.

Criado em fevereiro de 1997, o 2º Batalhão da Polícia Militar – Batalhão Coronel Fontenelle de Castro fica localizado na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro XV. A unidade militar ocupa um antigo prédio do extinto Banco do Estado do Acre (Banacre) há mais de 20 anos.

Como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pelo batalhão no Segundo Distrito da capital acreana e melhorar o espaço físico para execução das atividade policiais e conforto dos profissionais, o governo se prepara para dar início à construção de uma nova e moderna sede para o 2º BPM, nas proximidades do estádio Arena Acreana, conforme explicou o comandante-geral da PMAC.

“O projeto já está pronto, temos o recurso e estamos em fase de licitação. Acreditamos que no próximo ano esse batalhão seja entregue à corporação para podermos, efetivamente, ocupá-lo”, disse o coronel Paulo César Gomes.