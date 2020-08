Sinalização adequada no trânsito significa mais informações para motoristas, ciclistas e pedestres. Para garantir mais segurança no trânsito, otimizar o fluxo e reduzir o número de acidentes, mesmo em tempos de pandemia, o Detran tem investido na implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal em Cruzeiro do Sul, município que tem a segunda maior frota de veículos do Acre.

Com os devidos cuidados e cumprindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Sesacre, a 1ª Ciretran mantém uma equipe para realizar os serviços de engenharia, pinturas de faixas e implantação de placas de sinalização, por exemplo, cumprindo com a missão de proporcionar um trânsito cada vez mais seguro, salvando vidas.

“Estamos refazendo a sinalização na AC-405 e também estamos trabalhando em frente às escolas, principalmente nas faixas de pedestre e implantação de placas de trânsito”, diz Taynara Martins, gerente da 1°Ciretran em Cruzeiro do Sul.

O objetivo é que quando as escolas voltarem a oferecer aulas presenciais, o serviço esteja concluído oferecendo mais segurança a todos.