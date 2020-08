A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), juntamente com o Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli, em parceria com a Prefeitura de Capixaba, realizou a segunda etapa do Programa Saúde Emocional Fale Comigo, Você não Está Sozinho, que capacita os profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no atendimento aos pacientes testados positivo pela Covid-19 e aos seus familiares.

A primeira etapa de capacitação, destinada a psicólogos, foi realizada no dia 4, em Sena Madureira e Acrelândia, já na quarta-feira, dia 5, as ações foram realizadas em Capixaba.

“Oferecer acolhimento psicológico é de fundamental importância, pois, além de estarmos enfrentando este período atípico de isolamento social, muitas são as preocupações com a escassez de suprimentos e as perdas financeiras, que também acarretam prejuízos ao bem-estar dessas pessoas”, ressaltou a titular da SEASDHM, Ana Paula Lopes.

De acordo com a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres, Isnailda Godim, o Programa Saúde Emocional Fale Comigo, Você não Está Sozinho conta com o apoio de 50 psicólogos voluntários que atendem de forma remota as pessoas que foram acometidas pela Covid-19 e seus familiares, além de realizarem o atendimento a mulheres.

O Projeto Saúde Emocional já atendeu 7.200 pessoas. A psicóloga Maria Vidal, coordenadora do projeto, foi a palestrante da capacitação: “Estamos atuando em conjunto com a Secretaria de Saúde e os municípios, e nossa intenção é acolher as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil”, relatou.