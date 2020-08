A convite da secretária municipal de saúde, Jesuíta Arruda, os vereadores Rodrigo Forneck, Elzinha Mendonça e Lene Petecão estiveram em visita ao almoxarifado geral da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) na manhã desta quarta-feira, 05, onde puderam constatar a disponibilidade de medicamentos e insumos adquiridos pela Prefeitura de Rio Branco para atendimento da rede municipal de saúde, além do que é adquirido especificamente para o enfrentamento à Covid-19.

O assunto foi pauta da sessão on-line da Câmara Municipal, na última terça-feira, 04, da qual participaram a secretária Jesuíta Arruda e o coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, médico Osvaldo Leal. Na ocasião, eles explicaram aos parlamentares como funciona o fluxo do atendimento e dos serviços na rede municipal desde as consultas, até a dispensação de medicamentos e expuseram as dificuldades encontradas na aquisição de alguns itens da farmácia devido à pandemia.

“Nós fizemos o convite aos vereadores porque transparência é uma das principais características da gestão da prefeita Socorro Neri. Então a intenção foi que eles pudessem verificar in loco como são feitas as dispensações para as unidades de saúde, como são operacionalizadas as ações sobre as quais falamos durante a sessão e assim o fizemos, contemplando os vereadores com todas as informações solicitadas”, disse a secretária.

Presidente da Comissão Especial de Fiscalização dos Recursos e Ações ao Combate à Covid-19, da Câmara Municipal, o vereador Rodrigo Formeck avaliou como positivo o resultado. “Pudemos acompanhar de perto como está o estoque, como se dá o processo de compra, como se dá a reposição do medicamento nesse tempo de pandemia e como está funcionando a logística. Foi uma visita boa porque olhamos o problema mais de perto, deu para entender que tem uma equipe técnica bastante comprometida para fazer com que não faltem as medicações, apesar dos problemas pontuais, que são fruto da pandemia, de ordem administrativa, licitações, fornecedores que não entregam. Enfim, conseguimos entender porque falta um ou outro medicamento e isso traz mais transparência para a população”, destacou.

A coordenadora de assistência farmacêutica da Semsa, Fernanda Chelotti e o farmacêutico Ronaldo Dalcolmo também acompanharam a visita para esclarecer todas as dúvidas técnicas da comissão, que além das questões relacionadas à compra e distribuição de medicamentos verificaram a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os profissionais e outros materiais de uso nas unidades.

A vereadora Elzinha Mendonça, líder do Executivo na Câmara Municipal, foi a autora do convite para que a equipe da Semsa tratasse da pauta na sessão com os demais vereadores e também acompanhou o desdobramento com a visita ao almoxarifado.

“A transparência é um dos pilares mais fortes da gestão da prefeita Socorro Neri, por isso Rio Branco tem conquistado tantos títulos referentes à excelente administração dos recursos públicos. A visita ao almoxarifado foi somente para que pudéssemos ver na prática como funciona o fluxo de aquisição e distribuição dos medicamentos na rede pública de saúde, especialmente os que são utilizados no tratamento da Covid 19. Quero agradecer a equipe da Semsa que prontamente nos atendeu e esclareceu todas as nossas dúvidas”, ressaltou.