A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira, 05, o Edital SEMSA 01/2020, para realização de Concurso Público Simplificado, visando a contratação de profissionais para atuarem no enfrentamento da pandemia do SARS-COVID-19, na Atenção Primária do Município de Rio Branco.

As inscrições serão realizadas através do site Prefeitura Municipal de Rio Branco, http://www.riobranco.ac.gov.br/, a partir das 06 horas da manhã do dia 06 de agosto (quinta-feira), e se encerram às 20 horas do dia 07 de agosto (sexta-feira), nos dois dias horário do Acre.

Serão contratados médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, cirurgião dentista, técnicos de laboratórios, técnicos em Vigilância em Saúde, auxiliares de farmácia e educadores sociais, conforme quadro abaixo:

Os salários variam entre R$ 1.045,00 e 1.958,25, sendo que alguns cargos terão direito a gratificação, a exemplo dos médicos, cuja gratificação é de R$ 5.300,00.

A contratação dos referidos servidores é motivada pela necessidade de ampliar o quadro de pessoal, para assistência de saúde aos usuários, seja ela de forma presencial, teleatendimento ou domiciliar com objetivo de diminuir a propagação do SARS-COVID-19, com a finalidade de realizar o acompanhamento e monitoramento dos casos leves sem fator de risco, garantindo a resolutividade no atendimento de saúde no âmbito da Atenção Primária do município de Rio Branco.

Categoria CH Quantidade Médico Clínico Geral 40 16 Enfermeiro 40 12 Psicólogo 30 4 Nutricionista 30 2 Farmacêutico 30 6 Cirurgião dentista 20 1 Técnico de Laboratório 30 4 Técnico em Vigilância em Saúde 30 25 Auxiliar de Farmácia 30 57 Educador social 30 02