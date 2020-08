A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Saúde, retomou seu calendário de campanha e com isso trouxe para a Catedral Nossa Senhora da Glória a iluminação com as cores de cada mês do ano, as tonalidades também chamam a atenção para início do novenário desta quarta-feira, 05.

Com o sucesso de campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, as entidades de saúde enxergaram uma oportunidade de criar outras campanhas preventivas e de conscientização. Assim, foi desenvolvido um calendário colorido da saúde, em que as cores dos meses representam causas e doenças específicas.

Por causa do Covid-19, as atividades foram paralisadas, mas agora a iluminação marca o retorno das ações. “Essa nova iluminação da Catedral, representa a volta das nossas atividades, pois, com a Pandemia tivemos que nos concentrar no vírus, mas agora retomamos, mas sem deixar de lado o Coronavírus”, relatou a secretária de saúde Juliana Pereira.

Valéria Lima, responsável pelo setor de administração alerta que mesmo com o Covid-19 não se pode esquecer as outras doenças. “Colocamos as luzes que representam cada mês, que iremos trabalhar durante o restante do ano, mesmo com o Covid-19, não podemos deixar de lado as outras doenças.

As tonalidades alegres também representam alegria para a abertura do 102° Novenário da Nossa Senhora da Glória. “Essa iluminação colorida, representa alegria, dentro dessa Pandemia, pois os índices de depressão aumentaram.” Pontou o bispo Flávio Giovanele.