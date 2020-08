Durante a manhã desta quarta-feira, 05, teve uma reunião de alinhamento para discutir estratégias sobre o estudo do comportamento do vírus Covid-19 em Cruzeiro do Sul, que é desenvolvido pelo médico e professor do Instituto de ciências biomédicas da USP, Marcelo Ferreira.

De acordo com ele o projeto irá abranger tanto tanto o município de Cruzeiro do Sul quantoo de Mâncio Lima, e será dividido em duas etapas sendo que a primeira tem por objetivo entender de onde vem o vírus, e a segunda que está centrada será a testagem para saber se a população tem anticorpos e quanto tempo eles duram no organismo após a infecção.

O processo de pesquisa será feito através de teste sorológico e rápido. “Nós vamos fazer dois tipos de testes o primeiro é o sorológico, que iremos levar o material para análise em São Paulo e o segundo é quando vamos em algumas residências e se identificarmos sintomas, estaremos fazendo a testagem rápida,” contou o professor.

A pesquisa é importante para trazer novas alternativas de tratamento. “Nós estamos recebendo esse projeto, para entender como esse vírus chegou aqui e sua adaptação, com isso podemos estabelecer novos protocolos de tratamento,” frisou a secretária de de saúde Juliana Pereira.

A duração do estudo será de dois anos e pode trazer resultados positivos.