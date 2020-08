Em um perfil de rede social, o prefeito detalhou as tratativas com Cameli e o Diretor presidente do PROCON no Acre, Diego Rodrigues e que na próxima semana o termo de cooperação será assinado.

“É com grande satisfação que venho trazer a notícia de que em breve teremos o Procon em Cruzeiro do Sul. Estou em Rio Branco e me reuni com o governador Gladson Cameli e o diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues, e eles me garantiram que já na próxima segunda-feira estaremos assinando um termo de cooperação”, disse Ildelrei.

O prefeito falou também da importância que o órgão defesa do consumidor terá na cidade, pois os problemas são em diversas prestação de serviços são muitos e por isso ressaltou tal feito.

“A telefonia é um dos problemas que o povo cruzeirense enfrenta e com a instalação de um órgão fiscalizador poderemos solucionar este e outros problemas. O Procon em Cruzeiro do Sul é um compromisso que assumi na minha campanha e agradeço ao governador que não mede esforços para melhorar a vida dos cruzeirenses”, finalizou Ilderlei.