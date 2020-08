Operação do MP e PM cumpre mais de 15 mandados contra grupo...

Operação do MP e PM cumpre mais de 15 mandados contra grupo criminoso em Rio Branco

Operação ocorre nos bairros Cidade do Povo, Taquari, Boa União, todos no município de Rio Branco, além de Porto Velho, em Rondônia, e nas Unidades Prisionais Francisco D’ Oliveira Conde (FOC), no AC e Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.