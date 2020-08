O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) enviou nesta quarta-feira (05), um requerimento de indicação ao Ministério da Economia, onde solicita a nomeação de 140 fiscais agropecuários, formados em Medicina Veterinária e já aprovados em concurso público. O objetivo do requerimento é aumentar o efetivo desses profissionais para manter as ações essenciais em defesa das atividades agropecuárias, e com isso, garantir o pleno funcionamento dos frigoríficos, da certificação para exportação e o controle da atividade nas fronteiras do país.

A solicitação do deputado Jesus Sérgio vai em consonância com o desejo da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também defende a convocação dos fiscais agropecuários com a finalidade de fortalecer a atividade no Brasil. Além disso, o parlamentar também alerta o risco terceirização do serviço de fiscalização de frigoríficos, que é uma pretensão do governo, e que sempre foi feito obrigatoriamente por auditores fiscais públicos e concursados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Essa medida pode repercutir negativamente no mercado internacional de proteína animal, trazendo prejuízos à exportação brasileira.

O parlamentar também faz questão de destacar que o Ministério da Agricultura informou ao Governo do Acre, que o Estado está livre da febre aftosa, e com isso em 2021, poderá ser auditado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), para receber a certificação que autorizará o Acre exportar carne para todo o mundo.

“A atividade agropecuária é muito importante para o Acre, e estarei sempre defendendo mecanismos para o seu desenvolvimento. E essa notícia que o Acre poderá exportar carne para todo mundo é um acalento para os empresários do setor e que pode gerar emprego e renda para a nossa população”, destacou Jesus Sérgio.