Da assessoria – A Fundação FCCV realizou nesta segunda-feira (4) serviços de melhoria e manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Ary Silveira, no bairro Cruzeirão, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As ações visam qualificar a estrutura da unidade de saúde e, assim, ofertar à população um melhor atendimento.

Foram realizados serviços de drenagem água dos ar condicionados, reparos em canos quebrados e entupidos, troca de lâmpadas queimadas e roçagem na parte externa do posto de saúde.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.