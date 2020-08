A pré-candidatura a Prefeito do Delegado de Polícia Sérgio Lopes e do Pré-candidato a Vice Prefeito Professor Antônio Soares, ganhou mais uma adesão na manhã desta quarta-feira (05). Desta vez, a grande líder popular Enage Peres, declarou seu apoio aos pré-candidatos.

“Acreditamos que o Delegado Sérgio juntamente com o professor Soares representa uma nova forma de fazer política em Epitaciolândia. É um nome novo, que está preocupado em unir as pessoas e tem sido aberto ao diálogo com a população e com as lideranças. Por isso estamos com ele nesta caminhada”, disse Enage.

Feliz com a chegada da nova integrante, o Pré-candidato a prefeito Sérgio Lopes falou da alegria que está sentindo por mais essa adesão. “É com muita alegria que recebemos no nosso grupo essa forte e reconhecida liderança política, essa jovem e importante articuladora política , membro de uma grande e tradicional família do nosso município que, com certeza, veio para somar e fortalecer o nosso projeto de melhorias para Epitaciolândia. Hoje, selamos o início de uma grande caminhada”, destacou o Pré-Candidato.

A chegada de mais uma liderança ao grupo político, que a cada dia soma aliados, só vem provar ainda mais que Sérgio Lopes transmite confiança a população e que entre seus adversários político é o mais preparados para conduzir a cidade de Epitaciolândia pelos próprios 4 anos.