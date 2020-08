A primeira Sessão Ordinária do segundo semestre foi presidida pelo Presidente da Casa Rogério Pontes (PROS) e pelo Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio (MDB), no plenário José Cordeiro Barbosa na terça-feira,03. E por causa da pandemia do Covid-19 as reuniões ordinárias extraordinária estão acontecendo sem público.

Participaram os parlamentares, Antônio Francisco (PT), Charbel Saady (PSL), Joelso Pontes (PP), Mário Jorge (PROS), Reinaldo Gadelha (MDB), Rosildo Rodrigues (PT), Zé Gabriele (PSB) Edu Queiroz (PT), Rozevete Honorato (PSB).

A Sessão contou ainda com a participação do Engenheiro Agrônomo e Coordenador da divisão de apoio a produção familiar e indígena da Secretária de Produção e Agronegócio do Estado (SEPA), Wali Oliveira.

Durante o grande o expediente os vereadores lamentaram o impacto da pandemia do Covid-19 no município, fizeram indicações de melhorias para a infraestrutura rural e urbana, destacaram as ruas que estão sendo pavimentadas, ramais em serviços de recuperação e manutenção além de construção de escolas e pontes pela Prefeitura de Brasileia.

Na ordem do dia a Câmara aprovou por unanimidade moção de aplausos ao ilustre brasileense Eduardo Saadi de 77 anos que foi a óbito por causas naturais em Manaus(AM) no mês passado. A homenagem a pedido do Vereador Charbel Saady será entregue a esposa do homenageado Dona Valdelice Medeiros Saadi e aos seus dois filhos. Edu, como era mais conhecido, pertencia ao conjunto Os Bárbaros, que fez muito sucesso no final dos anos 60, autor da música do Hino a Brasileia, ex-proprietário do Seringal Porto Carlos, e Hotel Junior.

Veja o que disseram

Presidente da Câmara Rogério Pontes-PROS, enfatizou o retorno dos trabalhos legislativos do segundo semestre dos vereadores em prol das comunidades. “É com muita alegria que estamos hoje retornando os trabalhos legislativos com as sessões, porque os vereadores não pararam com seus trabalhos em favor das comunidades e apresentando as demandas para o Poder Executivo, a prefeita Fernanda tem olhado com muito carinho para o povo de Brasiléia. Estamos preocupados com a pandemia, porém, tomando todos os cuidados e empenhados para realizar o sonho dos moradores do nosso município”, destacou o vereador presidente.

Marquinho Tibúrcio, fez pedidos para ramais e ruas e parabenizou o deputado Federal Flaviano Melo pela emenda destinada a Brasileia. “Que o Governo do estado possa ajudar a prefeitura na construção de uma ponte no ramal da Pinda. Que a prefeitura possa fazer também melhoria no ramal da Pedreira e ramal da Biluca”. Cobrou melhorias o bairro Alberto Castro: instalação de bueiro, reposição de lâmpadas, e limpeza. Parabenizou o deputado Federal Flaviano Melo pela emenda destinada para Brasileia. Solicitou melhorias para os ramais Pedreira, assentamento do INCRA, e limpeza no Bairro 8 de Março.

Edu Queiroz, destaca o trabalho de infraestrutura que está sendo realizado pela prefeitura de Brasiléia na zona urbana e rural e apresenta pedidos de providencias. “O Brasil inteiro vive um momento muito difícil, Brasileia não é diferente, voltamos do recesso e temos feito uma avaliação do poder executivo. A prefeita Fernanda Hassem, apesar das dificuldades existentes, vem avançando com os trabalhos de infraestrutura, tanto urbano como rural, nos melhoramentos de ramais, com um trabalho de qualidade. Desde o início da legislatura eu sempre disse: se tivermos um executivo que trabalhe muito, nós vamos ter muitas matérias para aprovar, e é exatamente o que está acontecendo aqui em Brasileia. Temos um executivo forte trabalhando em todas as áreas e com muita capacidade administrativa e política”, disse o parlamentar.

Rozevete Honorato, parabenizou a prefeitura de Brasiléia e o Governo do Estado pela construção da Ponte sobre Rio Xapuri. Estou muito feliz por fazer parte dessa legislatura, último ano do nosso mandato, fiz várias indicações e a prefeita Fernanda Hassem tem atendido quase 100%, como por exemplo, o piçarramento do Ramal do Pisica para o Luiz Bento, um pedido meu que foi atendido, era uma parte que isolava o ramal e nunca havia sido feito. Sou muito grato toda a população de Brasiléia por ter dado a oportunidade de representá-los. Quero parabenizar a prefeitura de Brasiléia e o Governo do Estado pela construção da Ponte sobre Rio Xapuri, estão realizando o sonho da comunidade. Que poder executivo coloque poste de iluminação na Rua das Olarias (rua José Tomé) e o governo do estado em parceria com a prefeitura coloque rede de água no Bairros Alberto Castro 1e 2 e Nazaré. Solicitou também a continuidade da abertura da Rua Dezuite de Alencar Matos (Alberto Castro).

Antônio Francisco, fala dos avanços no município com a construção de ramais, pontes e a escola Socorro Frota. “Como vereador temos dado a nossa contribuição, respeitando as comunidades, durante esse recesso estivemos visitando e conversando com as pessoas e trazendo essas reivindicações até a câmara e apresentando ao Poder Executivo. A gestão municipal tem avançado muito com a construção de ramais, pontes, da escola Socorro Frota, que será de grande impacto para as comunidades dos Bairros Marcos Galvão e José Moreira. Mesmo com todas as dificuldades estamos fazendo o nosso trabalho, e o poder executivo como nosso apoio tem tido responsabilidade com a população e conseguido colocar o município nos trilhos e sem impactos negativos relacionados aos trabalhos no município”, frisou o vereador.

Charbel Saady, fez pedidos de providencias para ramais, rede de energia, construção de pontes e uma moção de aplausos para a família do Sr. Edu Saadi, falecido, pela letra do hino á Brasileia. Fez indicação para o Ramal do Pedroso, para que seja instalada rede de energia elétrica e solicitou que a prefeitura faça reforma na ponte do Ramal do Nazaré.

Rosildo Rodrigues, destacou sua participação em uma reunião com Secretaria Estadual de Produção Agropecuária- SEPA, para tratar da construção de uma indústria de derivados da mandioca. “Quero primeiramente agradecer a Deus, estamos reiniciando os trabalhos em busca do bem-estar social da nossa comunidade. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis por conta da pandemia, estamos perdendo muitos amigos, essa doença é muito perigosa, mas a vida contínua. Estamos buscando através do poder legislativo apoiar a nossa população. E também em busca de investimento e projetos, lutando para trazer uma indústria de derivados da mandioca, isso requer um investimento muito grande na parte de inclusão social, estamos na área do agronegócio e precisamos incluir o produtor familiar nesse projeto. É um trabalho que estamos iniciando com o apoio da prefeitura e do governo do estado e se Deus quiser, logo vamos está implantando essa indústria”, enfatizou o vereador.

Joelson Pontes, fala de visitas feitas nas comunidades durante recesso e faz pedidos de providencias para a prefeitura de Brasiléia. “Esse ano é atípico, pandemia e política caminham juntas. Nesse recesso estivemos visitando as comunidades rurais e trazendo reivindicações de vários moradores dos bairros, dos assentamentos da Reserva Chico Mendes, aproveitamos a oportunidade para fazer algumas indicações junto a prefeitura de Brasileia como a construção de uma ponte no km 17 próximo ao seu João Reis, melhorias das ruas Tereza Pimentel e 5 de Dezembro, encaminhei um expediente ao presidente do Conselho Municipal de Saúde acerca de medicamentos que não fazem parte da atenção básica”, ressaltou o vereador.

Zé Gabriele, ressalta o compromisso da prefeita Fernanda Hassem com a população de Brasileia e visita comunidades. “Nesses últimos dias fizemos muitas visitas, estivemos em várias comunidades, não paramos, visitamos os trabalhos no ramal do 59 até a ponte, visitei o ramal da Pinda ficou um trabalho excelente, todos os moradores estão satisfeitos com o melhoramento dos ramais, a prefeita Fernanda Hassem está mostrando seu compromisso com a população de Brasileia”. Solicitou ainda para a Secretaria Municipal de Obras que veja a possibilidade de fazer a recuperação da Praça que fica localizada atrás do SENAC e da Praça do bairro José Moreira e a construção de uma guarita para abrigar com segurança os vigias da Garagem. Fez também pedido de melhorias para os Ramais: Costa e o ramal que dar acesso ao 52, onde reside 8 famílias.

Mário Jorge Fiesca, parabeniza a prefeitura de Brasileia pelas quatro frentes de trabalhos que está atuando na zona rural, executando melhoria nos ramais. “Hoje tivemos uma sessão muito produtiva, solicitei ao Poder Executivo a recuperação dos ramais adjacentes do km 75 como também o trecho que liga o km 84, já estive uma conversa com a prefeita e ela disse que vai fazer esse trabalho. Solicito também melhorias para os ramais Fortaleza e Nazaré”. Parabenizou a prefeita Fernanda Hassem pelas quatro frentes de trabalho que está atuando na zona rural, executando melhoria nos ramais do km 59, Km67.Km 84, Km 67, na Pinda, onde os trabalhos estão sendo feitos com muita qualidade.

Reinaldo Gadelha, lamentou o aumento de morte por conta do Coronavírus e fez pedidos de providências para ramal do km 19. Iniciou seu discurso falando da pandemia do Covid- 19, disse que Brasileia está entre os municípios do Acre que teve aumento no número de mortes pela doença, disse ainda que falta de medicamentos como losartana na farmácia municipal. Disse que ligou para o Secretário de Saúde Borges, o qual lhe afirmou que sexta-feira já estará disponível para a população. Cobrou também melhorias para diversos ramais e principalmente km 19. Engenheiro Agrônomo e Coordenador da divisão de apoio a produção familiar e indígena da Secretária de Produção e Agronegócio do Estado(SEPA), Wali Oliveira. “Quero dizer que é uma grande satisfação poder contribuir, e o primeiro contato em campo já houve a visita do vereador Rosildo lá em Rio Branco, viemos aqui conhecer esse empreendimento, acreditamos que é de suma importância para a população da zona rural de Brasiléia. É uma oportunidade de negócio e de renda que requer o envolvimento das famílias e vai envolver a produção familiar, grande parte da produção do nosso estado é da mandioca e seus derivados, e a fábrica de coloral é uma proposta desse empreendimento ela é muito importante porque no processo de produção da goma grande parte da massa da mandioca ele é descartada e pode ser utilizada juntamente com a semente do Urucum, são duas oportunidades de renda para as famílias, e com apoio do governo do estado tem como a gente melhorar e trazer mais renda para o produtor”.