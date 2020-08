Por orientação da prefeita Socorro Neri a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), iniciou nesta terça-feira (4), o controle tecnológico em obras de pavimentação, realizadas pelo Município na cidade de Rio Branco.

Os serviços serão executados pela Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), mediante parceria com a Prefeitura de Rio Branco. A ideia é fazer fiscalizações detalhadas de forma perene em todos os serviços de infraestrutura sob responsabilidade da Seinfra, sejam elas executadas por empresas privadas ou pela EMURB.

O ramal da Piçarreira, que recebeu pavimento no modo TSD (Tratamento Superficial Duplo), foi o local escolhido para começar o controle tecnológico. A via recebeu pequenos furos para inspeção e foi executada com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick (DEM), tendo a contrapartida do município.

“Aqui procuramos identificar a umidade e qualidade do produto usado na base. Depois o material coletado vai passar por exames laboratoriais para atestar se é compatível com a qualidade exigida. Nessa análise preliminar verificamos que está correto”, disse o Irismar Soares, tecnólogo da construção civil da Funtac.

“Garanti R$ 1 milhão para esta que é uma das obras mais importantes para a produção familiar aqui em Rio Branco. Por isso dediquei total apoio a essa avaliação, para que pudéssemos saber, de fato, se as especificações técnicas foram cumpridas pela empresa responsável pela obra”, observou o deputado federal Alan Rick.

“Essa fiscalização será feita de forma contínua. Compreendemos que garantir a qualidade dos serviços é um ganho real para a sociedade e para gestão. A partir da próxima sexta-feira, 7, vamos realizar uma força-tarefa para executar o maior número de inspeções, incluindo áreas com pavimentação asfáltica e TSD”, explicou Edson Rigaud.