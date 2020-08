Educadores, dirigentes e profissionais ligados à Educação discutiram ontem, 03 de agosto, por meio de videoconferência, no Fórum Estadual de Educação, sobre a retomada das aulas presenciais nas redes pública e privada.

A secretária de Educação de Rio Branco, professora Vômea Araújo, destacou que mesmo com um plano de etiqueta social com respeito às regras de higiene e distanciamento ainda há um sério risco tanto para os alunos quanto para professores e funcionários. “O que nós precisamos neste momento é resguardar a saúde de todos que estão envolvidos com a Educação. A pandemia não retrocedeu e os números de infectados e óbitos seguem em crescimento. No mundo todo a discussão do momento é como voltar com algumas atividades de forma segura enquanto não existe uma vacina. Mesmo na Europa, onde a pandemia parecia já estar sob controle, a reabertura das escolas, e de que forma isso será realizado, segue em debate”, disse.

O coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Ceme), Osvaldo Leal, também esteve presente na reunião e destacou a importância de discutir as medidas e consequências para o retorno das aulas.

“É importante lembrar que as crianças da educação infantil e ensino fundamental têm certa dificuldade em seguir as orientações sanitárias, como usar máscaras, lavar as mãos. E, claro, que esse movimento diário de idas às atividades presenciais nas escolas eleva o risco e isso é muito claro para nós”.

Também participaram do Fórum Estadual de Educação: SEE, UNDIME, Uncme AC, UFAC, Conselho Estadual de Educação, Sinproacre, Sinteac, Ifac, Iapetec, Fórum das Licenciaturas e Bacharelado do Acre – Ufac, MP/AC, TCE/AC, FIEAC, Casa do Estudante, Senac, Fórum se Educação de Jovens e Adultos, Secretaria de Assistência Social, dos direitos humanos e políticas para as mulheres, Assembleia Legislativa, Colegiado dos Dirigentes de Escolas Públicas do Acre, Diretório Central dos Estudantes DCE-UFAC, Central, Centeal Única dos Trabalhadores, Fetacre, Associação Nacional pela formação dos Profissionais da Educação ANFOPE, Fórum Permanente Étnico Racial, Fórum de Apoio a Formação Docente do Acre, Conselho de Acompanhamento e Controle Social – Fundeb.