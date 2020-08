Durante uma reunião que contou com a presença do presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, para tomada de decisões da sigla no município de Rodrigues Alves, ficou definido que a chapa majoritária do PROS, representada pelo prefeito Jailson Amorim, será composta por uma grande liderança da região.

Trata-se do Pastor Nilson Magalhães, da Igreja Assembleia de Deus de Rodrigues Alves, que foi escolhido por todo o grupo para compor na vaga de pré-candidato a vice-prefeito na chapa majoritária do PROS, encabeçado pelo atual gestor Jailson em sua pré-candidatura a reeleição.

Pastor Nilson que é membro do Partido Social Democrático (PSD), é uma ótima opção para compor junto ao PROS, pois é um homem honrado, professor aposentado, mas que apesar de ser cadeirantes prestou um relevante serviço para a educação do município, e aos 64 anos quer continuar contribuindo para o desenvolvimento de Rodrigues Alves.

Como forma de apoio a esta excelente chapa, o vereador Salatiel Pinheiro Magalhães (filho do pastor Nilson), decidiu abrir mão de sua pré-candidatura a reeleição de vereador pelo MDB, para apoiar e caminhar junto ao seu pai, no processo eleitoral deste ano.

Sem dúvidas, a família PROS ficou muito feliz com esta composição, pois acreditam neste projeto para que Rodrigues Alves siga rumo ao desenvolvimento. É fato que tanto o Pastor Nilson é muito bem vindo para fazer parte deste projeto.