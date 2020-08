Uma rede de solidariedade acreana, por intermédio da Live Solidária, tem ajudado muitas famílias carentes em todo o estado. Nesse momento de combate à Covid-19, toda ajuda se faz necessário.

O Governo do Estado, por meio do Gabinete da Primeira-dama e a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizaram nesta terça-feira, 4, a entrega de cestas básicas e máscaras de proteção, no município do Bujari.

Foram entregues 150 cestas básicas e 2.300 máscaras de tecido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A doação será destinada às famílias que estão sofrendo com os efeitos sociais e econômicos provocados pela pandemia, uma forma de auxiliar na prevenção, controle e contenção de riscos em saúde pública.

Esses alimentos e materiais de proteção foram arrecadados na transmissão da Live Solidária, realizada pelo Governo do Estado.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, acompanhou a entrega e se colocou à disposição do município para ajudar nesse momento tão difícil. “Precisamos dar toda a proteção necessária à nossa população nesse momento de pandemia. É uma forma de ajudar aqueles que não têm como realizar seus trabalhos e também as famílias que estão nos programas sociais”, destacou Ana Paula Cameli.

A coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do município do Bujari, Eliana Martins, representando a secretária Municipal de Assistência Social, Samara Oliveira, recebeu os alimentos e máscaras de proteção das mãos da primeira-dama e da secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima. Ela falou sobre a importância da doação.

“Agradecemos o apoio do Governo do Estado por ter esse olhar às famílias do município e faremos a destinação para aqueles que realmente necessitam”, ressaltou Eliana Martins.

Coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama, Ana Paula Cameli, e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), esta ação já beneficiou muitas famílias em todas as regiões do Acre.

“Por determinação do governador Gladson Cameli e da primeira-dama, toda a arrecadação da Live Solidária está sendo destinada aos municípios por meio das secretarias municipais de Assistência Social , para fortalecer esses atendimentos socioassistenciais às famílias mais vulneráveis, sobretudo garantir assim a segurança nutricional das famílias. Ainda faltam 5 municípios e em breve iremos concluir essas entregas”, salientou Ana Paula Lima, secretária de Estado.