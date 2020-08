Durante muitos anos o acesso dos moradores da Rua Cunha do Vale, no bairro Nossa Senhora das Graças, era intrafegável. Com a preocupação de levar dignidade para as famílias que residem no local, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou ações de infraestrutura e pavimentação na localidade. Com a rua asfaltada, os moradores agora vivenciam um sonho se tornando realidade. Com olhar atento e em busca de proporcionar qualidade de vida aos moradores, o Prefeito Ilderlei Cordeiro acompanhou de perto todos os serviços.

Para quem precisava caminhar na lama para se deslocar de casa, o asfalto significa um avanço significativo e sinônimo de vida digna. A moradora Sebastiana Paiva agradeceu a gestão pelo investimento levado para comunidade.

“Era um sonho que virou realidade, graças a Deus. Agradecemos muito o prefeito Ilderlei por ter olhado por esse povo tão sofrido. Era muito difícil quando chovia, meus filhos não conseguiam nem entrar aqui. A palavra é de muito agradecimento, meu muito obrigada”, agradeceu.

Maria José, outra moradora do local, contou que essa era uma reivindicação antiga de todos os moradores. No local residem aproximadamente 80 famílias.

“Foi uma melhora muito grande. Quando morávamos no baixo era muito difícil, quando chovia principalmente, com muita lama. Quero agradecer muito o prefeito Ilderlei que trouxe esse grande benefício. Foram muitos anos de sofrimento, e agora é um sonho realizado”, destacou.

Para o morador Rubem Queiroz, a pavimentação significa melhoria de vida e dignidade para toda sua família.

“Melhorou demais. Não tinha como sair de casa, e agora estamos em uma nova vida. O que queríamos era isso, só temos a agradecer o Prefeito Ilderlei por ter olhado para todos nós”, relatou.