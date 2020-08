Major Rocha reúne-se com associações de militares para discutir aposentadorias

O compromisso foi firmado durante reunião realizada nesta terça-feira, 4, com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Acre (Aprapmac), sargento Igor Oliveira, e o diretor financeiro da Associação dos Militares do Acre (AME-AC), sargento Elton Fonseca.