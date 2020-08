O deputado tucano que é da base do governo soltou o verbo ao criticar a negligência as Sesacre com a população de Feijó. Nossa Ambulância é emprestada do SAMU, nossos pacientes estão sendo transportados de qualquer jeito, afirma Cadmiel.

Feijó tem como base para pacientes que tenham situações mais graves, o hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul e segundo Cadmiel, a única ambulância que atende o município não tem condições alguma de oferecer segurança.

“Já falei com o secretário Alysson e até agora nada foi resolvido, isso é uma situação urgente e precisa de solução logo. Nossos pacientes com Covid-19 que apresentam problemas mais graves, são transferidos para Cruzeiro do Sul, em uma ambulância que mais parece um carro fumacê,” finalizou Cadmiel Bomfim.