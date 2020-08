Após mais de 50 dias de trabalhos intensos, equipe determinada e grande logística de obras no ramal do quilômetro 59 tem sua primeira etapa concluída. Já são mais de 60 quilômetros beneficiados que antecedem a ponte sobre o rio Xapuri.

Trabalho realizado pela Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Obras que realizaram limpeza, piçarramento nos pontos críticos e patrolamento da via. Sendo 38 km no ramal principal e outros 22 no ramal da Pinda, indo até às margens do rio.

Morador desde criança do ramal da Pinda o produtor José Rodrigues, fala sobre a obra, “antes era um ramal que só tinha nome de ramal. Agora está bem melhor, o ramal está bem feito”, diz o morador.

Mais à frente, quase no final da via, o morador, José Marçal, desabafa após ver os benefícios no ramal. “Antigamente, eu cansei de fazer montantes de produtos a beira do ramal e não ter carro para escoar o produto. Agora tô achando que vai ter condições da gente trabalhar”, relata Marçal.

Trabalho realizado com recursos próprios, torna melhor a acessibilidade dos moradores e transporte dos produtos. A obra muda a realidade dos moradores e produtores da região.

“Estamos chegando no final do km 59, e nosso piçarramento chegando na ponte do rio Xapuri. Atravessamos os tratores para o outro lado do rio para dar seguimento nas obras”, destaca o Secretário de Obras, Francisco Lima. Construção da Ponte.

Ao mesmo tempo que as obras avançam na recuperação do ramal, outra equipe da gestão trabalha há mais de dois meses na construção da nova ponte sobre o rio Xapuri.

A obra avança cada dia mais, com apoio do Bate Estaca do Governo do Acre. Mais de 50% da obra já está concluída, faltando apenas três colunas e o assoalhamento.