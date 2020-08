Um pacote de obras de revitalização de diversos espaços culturais em Cruzeiro do Sul e as obras seguem a todo vapor. São várias frentes de serviço, que atuam na revitalização do Teatro dos Náuas, no Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros, no Salão de Festas Cordélia Lima e no Estádio Arena do Juruá, entre outros.

No ginásio, foi realizada a pintura e nesta semana serão iniciados os serviços nos banheiros e quadras. O Salão Cordélia Lima também está com a intervenção adiantada: já foi construída a nova rampa de acesso para cadeirantes, erguido o novo muro, serviços de pintura também estão sendo executados e o novo piso está sendo preparado.

A principal obra de revitalização se localiza no Teatro dos Náuas Alberto Loro, onde a pintura está praticamente pronta, o muro já foi construído e agora são realizados serviços de alvenaria no espaço onde era depósito e agora abrigará salas para atividades culturais.

Uma equipe da Fundação Cultural Elias Mansur (FEM) esteve na cidade na última semana para realizar serviços acústicos e de iluminação no interior do teatro. Para o coordenador da fundação em Cruzeiro do Sul, Cordolino Mota, dentro de pouco tempo o governador Gladson Cameli poderá entregar os espaços à sociedade cruzeirense. “Nossa cultura ganhará muito com essas importantes revitalizações”.