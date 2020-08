A pré-candidata a prefeita de Epitaciolândia, Profª. Neide Lopes, esteve reunida com o Dr. Antônio buscando formar uma possível composição para o processo eleitoral deste ano, que acontecerá em breve.

Segundo informações, já existe conversas adiantadas entres Neidinha e o Dr. Antônio que é um dos médicos mais querido do município de Epitaciolândia. Por hora, são apenas conversas, mas em breve teremos a concretização desta situação.

Acredita-se que as duas principais classes (educação e saúde) poderão se unir no município, para juntas enfrentar as eleições. A pré-candidata Neidinha afirma que esta é uma ótima oportunidade para levar a diante um projeto que vem sendo desenvolvido.