Polícias Civil e Militar de Assis Brasil apreendem dois brasileiros e um peruano transportando 100 quilos de pasta base de cocaína

Policiais montaram campana. Dois brasileiros e um peruano foram presos na operação. Droga foi apreendida em fundo falso de caminhonete no interior do Acre. Ação contou com ajuda da Polícia Militar em Assis Brasil.