A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), 44 quilos de skunk e 24 quilos de cocaína escondidos dentro de um caminhão. O flagrante foi feito durante uma abordagem de rotina no Posto de Fiscalização Tucandeira, no km 115 da BR-364, na saída de Rio Branco.

Essa é a segunda apreensão de skunk, considerada uma super maconha, feita no Acre em menos de 24 horas. A Polícia Federal apreendeu, na noite de domingo (2), 142 quilos de cocaína e 18 quilos de skunk com um caminhoneiro, na BR-364, em Acrelândia, interior do Acre.

Também na noite de domingo, uma ação entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de três pessoas e apreensão de 100 quilos de pasta a base de cocaína.

Sobre a apreensão desta segunda, o PRF Sávio Hipólito explicou que as equipes pararam o caminhoneiro no Posto da Tucandeira. O suspeito demonstrou nervosismo e foi feita uma revista minuciosa no veículo.

“Foi feita uma busca e encontrada sob a cama do motorista um compartimento oculto e encontramos 44 quilos de skunk e 24 quilos de cocaína”, complementou.

À polícia, o homem confessou que levaria a droga até Goiânia e receberia R$ 10 mil pelo transporte. “Falou que recebeu de pessoas desconhecidas e levaria até Goiânia. Agora, essa droga, o detido e o veículo vão para Polícia Federal de Rio Branco para as medidas necessárias”, concluiu. Do G1 Acre