A convite da até então Pré-candidato a vereadora Madona, estiveram reunidos hoje (3 de agosto) pela manhã, o Pré-candidato a Prefeito Delegado Sérgio Lopes, juntamente com seu Pré-candidato a Vice-prefeito Professor Soares, Madona e sua família tomaram a decisão de apoiarem a pré-candidatura de Sérgio Lopes.

Madona explicou que o apoio foi motivado pela seriedade com o Delegado trabalha e que acredita que entre os pré-candidatos a prefeito de Epitaciolândia este seja o mais preparados para administrar o município, “A gente tinha duas candidaturas possíveis, para apoiar, porém com o andar da carruagem, percebemos que a do Delegado é a melhor para nossa cidade. Fomos observando todas as pré-candidaturas de nossa cidade e fomos avaliando até chegar o momento em que decidimos que o Delegado seria o melhor nome”, disse.

“Além de ser um homem sério, e ter um trabalho prestado à nossa cidade, ele hoje representa a mudança que tanto queremos. Ele fez uma revolução durante sua gestão na delegacia de nosso município, sendo responsável por devolver a tranquilidade em nossa cidade. Com muito agrado, eu e minha família deliberamos essa decisão importante para Epitaciolândia, pois para mim o mais importante é o projeto político”, acrescentou a lider populacional Madona.

Para o Delegado a vinda de Madona e de seus apoiadores, fortalecerá ainda mais sua pré-candidatura. “Quero agradecer a confiança e dizer que estou muito feliz, uma vez que a vinda de mais essa liderança, reforçará nosso time, ampliará nossa família, na construção de políticas públicas e equidade social”, afirmou.

“Vamos trabalhar em conjunto, ouvindo a população, para atender as necessidades do coletivo, unindo forças para que políticas públicas eficientes e necessárias, atendam às urgências da população epitaciolandense. Somos pré-candidato a Prefeito e oferecemos propostas sólidas, totalmente incluídas nesse momento político que nosso município está passando. Eu tenho certeza que vamos responder positivamente à ansiedade da sociedade, que busca respostas às gravíssimas crises social e econômica que vivemos”, completou o pre-candidato Delegado Sérgio Lopes.