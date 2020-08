O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abre nesta segunda-feira (3) inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de chefe de esquadrão e cadastro de reserva para brigadistas.

O certame oferece uma vaga para chefe de esquadrão em Brasileia, no interior do Acre, e apenas cadastro de reserva em Rio Branco. Para brigadistas, nas duas cidades também é para o cadastro de reserva.

As inscrições no processo seletivo podem ser feitas entre os dias 3 a 5 de agosto. E não é cobrada taxa de inscrição.

Os aprovados devem atuar na brigada temporária para a prevenção de incêndios florestais e apoio operacional na reserva Chico Mendes.

Os contratos têm duração de dois anos, de acordo com o edital. A avaliação dos candidatos deve ser feita por meio de análise curricular. Os candidatos devem pegar a ficha de inscrição no site da ICMBio e enviar a documentação exigida em edital para o e-mail do certame que está disponível no edital.

O valor pago a um brigadista é um salário mínimo, mais acréscimos de auxílios. Já para o chefe de esquadrão, é pago 1,5 salário mínimo e mais auxílios legais.

O aprovado para a vaga disponível em Brasileia deve se apresentar no começo de setembro. No edital, há todos os documentos necessários para participar da seleção.