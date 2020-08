É o que será o Fórum Estadual de Educação, que vai discutir a possibilidade e o plano de retorno às aulas presenciais, nesta segunda, 3, no auditório da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes, em Rio Branco, a partir das 14h30.

O evento será realizado tanto de modo presencial, respeitando as regras distanciamento, como em versão online, e contará com a participação de diversas entidades, como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado de Diretores de Escolas Públicas (Codep), a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas, a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura de Rio Branco, entre outras.

Além disso, o médico Osvaldo Leal, presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, fará uma reflexão sobre situação da pandemia no estado e sobre as perspectivas para os próximos meses.

Para o secretário de Educação Mauro Sérgio Cruz, o momento será de escuta: “Não queremos forçar o retorno. Temos ciência de que nossos profissionais estão em situação de risco e não queremos criar nenhum tipo de insegurança para os pais, alunos e para os que trabalham na escola”.