O vereador do município de Brasileia, Charbel Reis Saad, foi escolhido para receber o prêmio “Parlamentar de Excelência” pela revista Personalidades In-Foco (Líder de Pesquisas de Opinião Pública Popular, Legislativo, Executivo, Empresarial, On-line Ro-Am-Ac).

O parlamentar foi indicados ao prêmio Parlamentar de Excelência que outorga mérito político e popular no prêmio Personalidades In-Foco “Os melhores do Ano” Destaque regional, Rondônia, Acre e Amazonas 2019 & 2020

Aos homenageados, foi reservado uma página exclusiva na revista do prêmio on-line, para os laureados, Revista Personalidades In-foco, espaço reservados aos vereadores, para mostrarem sua biografia na vida púbica, história de vida e superação, ações do seu trabalho de parlamentar de excelência.

Para conquistar o prêmio Parlamentar de Excelência é necessário atender alguns critérios para receber o prêmio e as devidas homenagens no evento personalidades In-foco, como: cargos de vereadores, presença nas sessões ordinárias, elaboração e criação de projetos de leis aprovados ou em percurso, pedidos de providências realizados e atendidos, representar bem o povo, ser um vereador atuante nas comunidades. Além de exercer o seu mandato dentro das prerrogativas constitucionais, que foi eleito e outorgado o seu mandato, de legislar, fiscalizar, assessorar e denunciar aos órgãos de controle do erário público do seu município.