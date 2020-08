O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) conseguiu na última semana a liberação de mais de R$ 530 mil de recursos destinados para as prefeituras de Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano e Mâncio Lima. O dinheiro já está na conta dos municípios.

A assistência social do município de Cruzeiro do Sul recebeu R$ 310 mil, e deste total foi liberado R$ 50 mil, para o Lar dos Vicentinos; R$ 150 mil, para a Pastoral da Criança; R$ 50 mil, para o Educandário e R$ 60 mil, para o Centro Educacional Adílis Nogueira Maciel (Ceanon). Já para o município de Manoel Urbano foi liberado o valor de R$ 100 mil, e esses recursos irão apoiar os atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além disso, Jesus Sérgio conseguiu a liberação de R$ 223 mil, valor destinado ao município de Mâncio Lima, referente à segunda parcela para obra de construção de banheiros em residências da comunidade rural São Domingos. A emenda é de autoria do ex-deputado federal Sibá Machado.

“A nossa missão em Brasília é sempre buscar o melhor para os acreanos e esses recursos são muito importantes para os municípios do nosso Estado, pois irão ajudar na assistência social, principalmente as famílias que passam por um momento difícil neste período de pandemia do novo coronavírus. Além disso, esses recursos são também para obras de infraestrutura que beneficiarão a nossa população”, destacou Jesus Sérgio.