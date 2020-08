O médico infectologista Jenilson Leite, deputado e presidente do diretório municipal do PSB de Rio Branco, parabeniza a gestora pelo pagamento do grau máximo de insalubridade para os profissionais de saúde que lidam com os pacientes da covid-19, e também para os trabalhadores que estão afastado da função em decorrência de terem contraído o vírus.

A conceção de 40% de auxílio insalubridade para os trabalhadores de saúde, é o reconhecimento da gestão municipal com aqueles que dedicam a vida a salvar outras vidas. “Somente um gestão comprometida com as pessoas, é capaz de ter esse olhar. Parabenizo a prefeita Socorro por esse reconhecimento” , afirma Jenilson Leite.

A portaria foi publicada pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa ( Segati) garantindo o adicional a partir do mês de agosto. O valor será acrescido sobre o vencimento do salário. Segundo a portaria, o percentual será válido somente para quem já recebe atualmente os 20% sobre o menor salário pago na capital.

Para o deputado, o gesto de Socorro é uma atitude louvável. Além disso, ele destaca que a prefeita Socorro Neri conseguiu equilibrar as contas do município, o que permitiu conceder o benefício. “Uma gestão que tem equilíbrio fiscal e seu gestor tem apreço por quem cuida de vida ou daqueles que se dedicam ao próximo, é digna de aplausos”, destaca o médico.