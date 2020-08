Temos uma situação difícil em que enfrentamos. Na saúde está o problema com a Pandemia da Covid-19, a economia em recessão e parece que o grupo que governa o Acre vive em outro mundo.

Se me perguntarem quais as notícia do governo até aqui eu diria que são as confusões e brigas pelo poder dentro do Palácio Rio Branco. Um grupo que ficou 20 anos sem poder, se juntou para ganhar a eleição mais não pactuou unidade para governar.

Não somos obrigados a assistir as tretas públicas entre aliados que deveriam estar unidos, no enfrentamento dos problemas sociais.

Não importa ao povo que partido o governador ou o vice esteja filiado, o povo quer ver o resultado do trabalho e a concretização de promessas colocadas no Plano de governo dos mesmos.

O certo seria que os representantes do povo deixassem a guerra eleitoral em segundo plano, pois tem muita coisa carente de união e trabalho dos senhores.