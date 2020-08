Diante da estupenda Operação da Polícia Civil que resultou na prisão do ex-diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, o ex-senador da República Jorge Viana usou a sua página no Twitter para alfinetar a gestão do governador Gladson Cameli.

Com uma única palavra, Jorge Viana foi capaz de deixar o mistério no ar. “Começou”, escreveu o ex-governador. Porém deixa a interrogativa no ar para saber quem será o próximo alvo que está na mira da justiça.

Pode-se dizer que Jorge Viana teria insinuado que a prisão dos “grandes” pode ser só o começo de muita coisa que pode estar incubada e que ao vir a tona impactará e até mesmo manchará a atual gestão.

Além da prisão de Tião Fonseca, a polícia também fez buscas e apreensões na casa do irmão do senador Márcio Bittar (MDB), o ex-diretor-financeiro do Depasa, Edson Siqueira.

Os investigadores da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes contra a Ordem Tributária e Financeira (Decor), constataram uma série de desvios de recursos públicos enquanto Fonseca esteve a frente do órgão, principalmente após ele pagar cerca de R$ 500 mil para empresa da própria esposa.